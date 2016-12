Spaans Sevilla denkt aan oud PSV-er Depay en Ajacied Gudelj

De Ajacied Gudelj en oud PSV-er Memphis Depay staan hoog op het verlangslijstje om komende januari gehaald te worden. Waar Sevilla trainer Sampaoli in januari zijn elftal wil versterken, wordt er gedacht aan een aanvaller een middenvelder.

Waar Sevilla afscheid wil nemen van oud Ajacied Krohn Dehli, wordt de naam van Ajax middenvelder Gudelj (die op de bank weg zit te dromen) genoemd en de Manchester United middenvelder tevens oud PSV-er Memphis Depay.

Over bedragen wordt nog niet gesproken, maar dat in januari de transfermarkt weer op volle touren gaat draaien is wel zeker.

