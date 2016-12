FC Barcelona gecharmeerd van Liverpool speler Coutinho

Waar de 24-jarige Coutinho momenteel bij het Engelse Liverpool hard bezig is aan zijn herstel, hoopt hij in januari weer tussen de lijnen te staan bij zijn huidige werkgever. 'Ik hoop dat als hij weer fit is, hij zijn sterke vorm kan voortzetten,' liet Ronaldinho weten tegenover The Sun.

'Coutinho is dit seizoen één van de uitblinkers in Europa en er is veel bewondering voor hem vanuit Barcelona,' aldus de oud prof en Braziliaan die tussen 2003 en 2008 uitkwam voor de Catalaanse grootmacht.

Waar Liverpool er alles aan zal doen om Coutinho te behouden, liet Ronaldinho weten: 'Zij hebben hun team rondom hem gebouwd.' De ambassadeur van FC Barcelona houdt de hoop alleen levend.

