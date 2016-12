Fenerbahce wil Lasse Schöne voor kleine 3 miljoen overnemen van Ajax

Waar de Deen onder Bosz weer helemaal terug is in het basiselftal van Ajax, lijkt Bosz de juiste dingen te doen met de Deense middenvelder. Dat is niet onopgemerkt gebleven en het Turkse Fenerbahce onder leiding van Dick Advocaat lijken de pijlen te hebben gericht op de Ajacied.

Waar de Deen een aflopend contract heeft bij Ajax, lijkt een transfersom van een kleine 3 miljoen voldoende te zijn om de Deen los te weken bij Ajax. De Turkse media weet zelfs te melden dat een vraagprijs van minder dan 3 miljoen voldoende zou zijn om Ajax te overtuigen.

Waar de verdediger van Fenerbahce Simon Kjaer bevriend zou zijn met de Deen, zou hem dat over de streep moeten trekken. Dan luidt alleen de vraag nog of Schöne wil gaan bij Ajax, dat nog vol in de race is voor de landstitel in de Eredivisie.

