Guardiola: Geen twijfel, Messi nog steeds beter dan Ronaldo

Waar FC Barcelona coach Luis Enrique logischerwijs baalde dat rivaal Ronaldo er met de gouden bal vandoor ging, in plaats van zijn Lionel Messi, liet oud FC Barcelona coach Guardiola weten:

'Ik ben het eens met Luis Enrique, Lionel Messi is nog steeds de beste. Messi speelt goed, hij scoort veel en hij weet hoe hij zijn teamgenoten moet laten voetballen. Bovendien staat hij altijd op de juiste plaats.'

Natuurlijk werd Guardiola ook gevraagd wie hij beter vondt, Messi of Ronaldo. Daarover had de Spanjaard een duidelijk antwoord, 'Met alle respect voor alle andere spelers, Ronaldo is top, maar Messi is van een ander niveau.'

