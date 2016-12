Oud PSV-er Maher wint in Turkije met Osmanlispor

Waar Rizespor pas in de laatste officiele speelminuut werd weggezet, was daar wel een strafschop voor nodig. Door de krappe 1-0 overwinning kan Osmanlispor zich blijven handhaven in de subtop van de Turkse competitie. Waar Maher in Turkije dus ook geen goed huwelijk kent, heeft zijn transfer van PSV naar Osmanlispor nog niet veel goeds gedaan.

Waar de middenvelder in Eindhoven weinig aan spelen toekwam, maakte hij de transfer naar het Turkse Osmanlispor om daar wel veel een spelen toe te komen. Maar ook in Turkijke moet hij het doen met enkel invalbeurten en losse speelminuten.

