Wesley Sneijder zorgt voor prettige kerst Galatasaray

De Oranje International steelde de show met zijn prachtige goal op Bergkamp-achtige wijze, waar hij daarna ook nog drie keer de aangever was. 'Het is nu tijd voor feest, helemaal nu het kerst is,' waren de woorden van Sneijder na afloop van het duel.

Door de ruime overwinning is Galatasaray nu tot drie punten genaderd op Basaksehir wat de koploper is in de Turkse competitie. 'k speelde een goede wedstrijd, maar ik doe het niet alleen. Het gaat er niet om wie het doet, als we het maar doen,' aldus de altijd bescheidene Sneijder.

Coach Riekerink was uiteraard lovend over de Nederlander, 'Wesley is altijd gemotiveerd, Hij traint goed en laat in de wedstrijden ook altijd veel ambitie zien. In sommige wedstrijden is hij dan extreem productief, zoals vanavond. Creatieve voetballers zoals Sneijder kunnen je naar de top stuwen. Zijn bijdrage aan het elftal is enorm.'

