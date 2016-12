Mourinho uit frustratie: Wenger komt er altijd mee weg

De Fransman liet zich gaan met een tirade tegenover het arbitraal trio, maar krijgt achteraf geen straf van de Engelse voetbalbond. Rivaal coach Jose Mourinho staat er niet van te kijken dat Wenger zijn straf weer ontloopt en dat de coach van Manchester United nog wel een straf tegemoet kan zien.

'Het verbaast me niets,' meer kan ik er niet over zeggen liet Mourinho weten. 'Toen ik las wat hij gezegd had, voelde ik al dat het hem geen probleem op zou leveren.'

Waar Wenger zich uit liet over beide doelpunten van Manchester City, waren die volgens hem gescoord in buitenspelpositie. 'Er gebeuren de laatste tijd dingen op het veld die niet meer serieus te nemen zijn. Maar de scheidsrechters worden beschermd als leeuwen in een dierentuin. Mijn spelers kunnen er niks aan doen, hoe kun je verdedigen tegen buitenspeldoelpunten?.'

Mourinho kan zich er niet in vinden dat er met 2 maten wordt gemeten in Engeland, 'Nee, het verwart me niet, het irriteert me niet. Sommige mensen, niet alleen in voetbal, maar in het leven, lijken gelukkig te worden van de slechte dingen die anderen overkomen. Zo ben ik niet. Ik ben niet blij als andere mensen in de problemen komen. Ik ben alleen ongelukkig als ik ze zelf heb. Dat is alles.'

