Het Franse Olympique Marseille zou in januari naar Amsterdam willen komen met een bod van 15 miljoen voor de middenvelder Hakim Ziyech, waar afgelopen zomer de Franse grootmacht al een poging waagde bij FC Twente. Waar Olympique Marseille niet verder ging dan 11 miljoen voor Ziyech, weigerde FC Twente hierop in te gaan, waardoor de Marokkaan naar Ajax vertrok.

Het eerste halfjaar bij Ajax heeft Olympique Marseille alleen maar warmer gemaakt voor Ziyech, waardoor ze het in januari opnieuw gaan proberen bij Ajax met een bod van minimaal 15 miljoen euro.

Waar Ziyech bij Ajax nog niet helemaal de Ziyech is van FC Twente, heeft hij nog een doorlopend contract tot medio 2021 in Amsterdam. In 18 duels kwam tot dusver maar tot 6 treffers in het shirt van de recordkampioen.

Reageer op Frans Olympique Marseille komt met 15 miljoen voor Ziyech