Moyes weigert transfer Defoe naar West Ham

Moyes, eerder coach van Manchester United en Everton, laat weten dat West Ham mag bieden totdat het geld op is. De club zal een bod op Defoe nooit serieus bekijken. Moyes wilt graag dat zijn speler blijft en zal dan ook geen enkel bod bekijken. West Ham heeft de laatste tijd moeite met het scoren van goals en überhaupt met winnen, daarom zou Defoe een doorslag kunnen betekenen.

Bedrag verhogen

West Ham bekijkt inmiddels ook andere spelers, hoewel 7 miljoen euro al aardig hoog lijkt voor een spits die allang zijn beste dagen is gepasseerd, lijkt Sunderland niet akkoord te gaan. Het feit dat er zo over gepraat wordt betekend vaak in Engeland dat er zeker weten geen deal aan gaat komen. Een domper voor West Ham-coach Slaven Bilic dus.

