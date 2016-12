Chelsea nog altijd optie voor Lampard

Waar Lampard in Engeland nog speelde voor Manchester City - dankzij de uitlening door de late start van de MLS - kan hij nu weer terug naar zijn oude nest Chelsea, daar wist hij tevens nog tegen te scoren in zijn tijdje bij City. Lampard heeft nog altijd warme gevoelens van zijn tijd bij The Blues uit Londen.

Lampard heeft veel bereikt in zijn tijd in Londen, nu hij transfervrij is houdt hij dus het lijntje open. Hoewel hij een andere rol binnen de club ook zomaar zou willen aannemen. In ieder geval is het wachten tot na de Kerst voor Lampard, eerst neemt hij uitgebreid de tijd voor zijn gezin en familie. Wellicht is er door het vertrek van Oscar naar China een plekje vrij voor 'Super Frank'.

