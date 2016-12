FIFA start discussie: Hoe respect terug en geklaag afdammen

Het geklaag op de voetbalvelden moet worden ingeperkt, de discussie gaat nu of alleen nog maar de aanvoerder mag klagen bij de arbiter. Binnen de wereldvoetbalbond wordt er momenteel overlegd hoe het respect richting de scheidsrechter kan worden verbeterd en het gedrag van de spelers kan worden ondermijnt.

'Er zijn veel spelers die de hele wedstrijd door klagen,' aldus Van Basten in gesprek met de BBC. 'We proberen er een goed product van te maken, dynamisch, opwindend, maar uiteindelijk ook eerlijk. "Er zit veel emotie in het spel en dat is goed, maar we moeten dat ook onder controle weten te brengen.'

