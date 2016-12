Waar de verdediger van Southampton zijn laatste kerst heeft gespeeld bij de club, werd de transfersom afgelopen week al geschat op een dikke 40 miljoen pond (omgerekend 47 miljoen euro). Maar het Engelse Manchester City en Pep Guardiola wil nog net iets verder gaan en noemt een bedrag van 50 miljoen euro.

'Iedereen zegt dat op mijn 25ste mijn beste jaren er nog aankomen,' aldus de verdediger in gesprek met het Engelse Times. 'Maar ik geniet nu al volop. Southampton is een heel goede club voor mij, het is een geweldige plek om te zijn en ik ben blij dat ik onderdeel ben van het succes.'

Ambitieuze Van Dijk wil meer

'Elke speler in de wereld heeft ambities, ik ook. Ik wil het maximale uit mezelf halen. Ik kan op elk gebied nog verbeteren en dat heeft tijd nodig. Daarvoor moet je wedstrijden spelen, op het hoogste niveau en met het Nederlands elftal.'

Transfersom loopt gestaag op

Waar eerder al het bedrag van 47 miljoen werd genoemd, wil Pep Guardiola nu dus tot 50 miljoen gaan voor de verdediger van Southampton, 'Ik kan niets doen aan de bedragen die jij noemt. Zo werkt het tegenwoordig in het voetbal. Maar het betekent geen extra druk voor mij, totaal niet.'

Reageer op Van Dijk en Guardiola stoeien over vraagprijs 50 miljoen