Jordi Cruijff genoemd als opvolger Van Basten bij Ajax

Waar Jordi Cruijff technisch directeur is bij het Israelische Maccabi Tel Aviv, laat hij zien dat hij prima mee kan in Europa. Waar de zoon van de legendarische Cruijff in Amsterdam al wordt genoemd bij Ajax, denkt hij zelf niet aan een terugkeer naar Nederlandse bodem.

'Of ik ooit bij Ajax wil werken? Volgens mij zijn ze daar goed voorzien,' aldus Jordi Cruijff in gesprek met het nieuwsblad Het Algemeen Dagblad. De band die Johan Cruijff met de Nederlandse velden had, kan Jordi alleen maar beamen. Al heeft Jordi meer met het werken over de grenzen, 'Ik heb daar niet zo’n band mee als mijn vader bijvoorbeeld had. Ik voel me niet zo Nederlands als hij zich voelde. Ik ben nu 42. Ik heb meer met Barcelona of Spanje.'

