Waar Chelsea vorig seizoen op een teleurstellende 10e plek in de Premier League eindigde, waren er twijfels over de discipline van Diego Costa. Waar Chelsea dit seizoen de wind anders ziet waaien, is de spits belangrijker dan ooit voor The Blues en gaat Chelsea aan kop in de Premier League.

Waar afgelopen zomer een belletje kwam van het Spaanse Atletico Madrid, had Simeone de aanvaller graag naar Madrid zien komen. Waar beide een goede geschiedenis kennen samen, ging dat niet door.

'Maar het probleem was dat Diego Costa geen clausule in zijn contract had. Chelsea kon daarom tegen ons zeggen: ‘We willen tweehonderd miljoen euro voor hem’ of ‘we willen hem niet verkopen,' aldus Simeone in gesprek met Marca.

'Vanuit mijn oogpunt hebben de club en ik er alles aan gedaan om hem terug te halen naar Atlético,' aldus Simeone. Omdat Diego Costa niet kwam, moest Atletico doorschakelen en kwam uiteindelijk Gameiro van het Spaanse Sevilla. 'Hij wist hoe lang we zouden wachten op een antwoord en dat is de reden dat we nog altijd een geweldige relatie hebben.'

Reageer op Simeone dacht aan terugkeer Diego Costa: Chelsea vroeg 200 miljoen