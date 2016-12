Moyes had in zijn tijd bij United bijna gouden trio gehaald

Waar David Moyes, net als Louis van Gaal zijn biezen moest pakken bij Manchester United, had hij grootste plannen met het transfergeld wat hij tot zijn beschikking had. Moyes bekend dat hij met een trio aan spelers al een akkoord had gesloten.

Het zou gaan om het Real Madrid trio Bale, Ronaldo en Kroos. Waar de laatst genoemde bij Bayern Munchen bleef toentertijd, 'Hij was al akkoord om in die zomer een transfer te maken. Die deal had ik zelf al mondeling gesloten met hem en zijn zaakwaarnemer.'

Ook werd er net langs Bale gegrepen: 'Ik ben altijd van mening geweest dat hij een Manchester United-speler was. Ik heb er tot de laatste minuut voor geknokt.'

Waar United toen zelfs hoger wilde bieden dat Real Madrid, gaf Bale aan dat hij zijn keuze al had gemaakt, 'Hem wilde ik echt naar United halen. Toen ik Sir Alex Ferguson ontmoette, vertelde hij me dat er altijd een kans bestond dat Ronaldo zou terugkeren. Die spelers wilden we toen voor gaan.'

