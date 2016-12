NAC lijkt oud aanvaller Arnold aan te stellen als coach

Waar de club uit Breda teleurstellend is terug te vinden op de 8e plek in de Jupiler League, moet er snel verandering komen. Waar Dijkhuizen afgelopen week op straat werd gezet, wordt er een publiekslieveling genoemd in Breda. Graham Arnold moet zijn opvolger worden.

Waar de Australiër tussen 1995 en 1997 bij NAC onder contract stond, kan de oud aanvaller zo snel mogelijk aan het werk in Breda. Waar Arnold in twee seizoenen tijd 35 keer het net wist te vinden in 63 officiele duels, staat hij hoog op het lijstje bij NAC.

Waar Arnold momenteel in zijn vaderland bij Sydney FC aan het roer staat, moet hij dus vlug naar Nederland worden ingevlogen. Waar Arnold in het verleden de rechterhand van Guus Hiddink was bij de nationale ploeg, had hij in 2006 en 2007 zelf daar de touwtjes in handen.

Waar buitenom Arnold ook de namen van Maurice Steijn en Alfons Groenendijk worden genoemd als eventuele opvolgers van Dijkhuizen, wil NAC nog niks kwijt over een aanstelling.

