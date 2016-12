Waar Van Halst dit een geschenk uit de hemel vindt en een mooi kerstcadeau, is FC Twente een aanvaller rijker. Waar Bij Al Ahli het contract ontbonden werd van Assaidi, kon hij daarvoor in een periode bij Liverpool geen potten breken. Bij Stoke City (huur) liet hij wel zien waartoe hij in staat was.

Maar nu de 28-jarig International terug is op de Nederlandse velden bij FC Twente, zijn de tukkers maar wat trots op de komst van de Marokkaan. 'Het vastleggen van Oussama is een buitenkansje,' aldus technisch directeur Van Halst.

'Hij mag dan enigszins uit beeld zijn geraakt, we hebben onder andere bij Heerenveen kunnen zien waartoe hij in staat is. Bij FC Twente krijgt hij nu de kans om op dat niveau terug te keren. Naast zijn transfervrije status, past zijn contract binnen de nieuwe financiële huishouding van de club.'

Reageer op Van Halst maar wat blij met transfervrije Assaidi