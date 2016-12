Waar Assaidi eerder deze week al een akkoord had bereikt met de Tukkers, lijkt alleen de medische keuring hem nog te weerhouden van FC Twente. Waar het contract van Assaidi bij Al Ahli eerder ontbonden werd, maakte Assaidi er eerder al geen geheim van naar de Nederlandse velden te willen terugkeren.

Waar Assaidi ook nog andere buitenlandse clubs had kunnen gaan, koos hij dus voor een terugkeer bij FC Twente. Waar de voorhoede van de Tukkers al bestaat uit City-huurlingen: Yaw Yeboah, Enes Ünal en Bersant Celina, komt daar Assaidi dus nog bij.

Met het aantrekken van Assaidi speelt FC Twente in op de toekomst, mocht Celina vertrekken is Assaidi de nieuwe linksbuiten van FC Twente. Waar de huidige nummer 6 van de Eredivisie in de tweede competitiehelft dus nog beter voor de dag wil komen lijkt een plek bij de eerste 7 toch de doelstelling te worden.

Reageer op Ja-woord Assaidi maakt FC Twente op oorlogssterkte