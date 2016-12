Inter wil PSV dwarzitten en wil Van Ginkel ook huren

Waar PSV de hoop het gericht op de komst van Van Ginkel in januari, lijkt ook ineens het Italiaanse Internazionale zich in de strijd te willen gaan mengen. De Italiaanse grootmacht heeft zijn peilen gericht op de middenvelder van Chelsea en wil zich gaan melden in Londen.

Volgens Corriello Dello Sport kan Chelsea binnenkort een belletje verwachten uit Milaan, daar waar Van Ginkel niet onbekend is bij de Italiaanse Serie A waar hij in het seizoen 2014/2015 op huurbasis voor AC Milan uitkwam.

Waar vorig seizoen de eerste seizoenshelft werd doorgebracht bij het Engelse Stoke City, kon hij de tweede seizoenshelft bij PSV pas laten zien wat hij in zijn mars had. Met de Eindhovenaren werd hij landskampioen op de laatste speeldag, de ploeg die hem nu in januari opnieuw naar de lampenstad wil halen.

Waar Brands eerder liet weten niet te willen gaan 'stapelen' bij PSV en de Eindhovenaren al goed in de middenvelders zitten, lijkt hij voor Van Ginkel een uitzondering te willen maken.

