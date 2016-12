Sjaak Swart: Ajax had na bekeruitschakeling straf moeten krijgen

Maar Ajax icoon Sjaak Swart blikt terug op het eerste halfjaar van Ajax, waar de bekeruitschakeling tegen SC Cambuur de meest beschamelijke wedstrijd was. Ook de topper tegen PSV had Ajax moeten winnen volgens hem, 'Zo goed is PSV ook weer niet.'

'Ajax speelt op dit moment echt leuk voetbal, als zij de koppen bij elkaar steken en ervoor knokken, dan kan er een echte hechte ploeg kunnen staan. Echt voor elkaar werken en vechten voor ieder punt.' Na de bekerblamage tegen SC Cambuur had Ajax niet 'gewoon' moeten gaan trainen, maar had Bosz een straftraining moeten geven volgens Swart om alles weer op scherp te zetten bij de Amsterdammers.

De terugkeer van El Ghazi (verbanning) is volgens Swart goed opgepakt door El Ghazi, waar de aanvaller belangrijk is voor Ajax en hij een goede voorzet in huis heeft en scorend vermogen heeft.

