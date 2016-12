PSV broers Siem en Luuk blikken terug op 2016 bij PSV

Maar bij PSV is de eerste helft van het seizoen tegenvallend verlopen, nu het winterstop is en de broers samen terugblikken op het afgelopen kalenderjaar, blikken zij ook vooruit naar het jaar 2017 waar nieuwe kansen in het verschiet liggen.

Waar Siem het eerste woord had in gesprek met Telegraaf, 'We zijn heel gelukkig dat PSV ons de kans heeft gegeven om dit seizoen samen te spelen. Het doel is om het vertrouwen dat PSV in ons heeft gesteld terug te betalen met een kampioenschap. Zeven jaar op rij één van ons kampioen was al heel mooi, maar een achtste titel samen zou helemaal speciaal zijn. Daar blijven we voor vechten.'

