Waar de KNVB zaterdag laat weten dat het seizoen 2017/2018 haar aftrap kent in het tweede weekend van augustus, zal op 11 augustus de bal gaan rollen op de Nederlandse velden. Wat inhoudt dat de bekerwinnaar en de landskampioen op 5 augustus gaan strijden om de SuperCup in de Amsterdam Arena.

Omdat er rekening gehouden moet worden met het WK van 2018 in Rusland, zal 20 mei het seizoen in de Nederlandse Eredivisie ten einde lopen. 19-20-21 september zal het KNVB bekertoernooi haar eerste ronde kennen. Op 22 april is de bekerfinale van de KNVB beker gepland in de Rotterdamse Kuip.

De Jupiler League kent volgend seizoen vier keer een dubbel programma, wat inhoudt dat er dan zowel op vrijdag als op maandag een volledige speelronde wordt afgewerkt. De Eredivisie kent daarintegen maar 3 midweekse speeldagen.

De totale competitieindeling en speelprogramma volgen later, aldus de KNVB.

Reageer op Seizoen 17/18 kent vroege aftrap vanwege WK 2018 Rusland