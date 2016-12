De coach van het Engelse Manchester City ziet zijn spelers ter voorbereiding op Hull City (Boxing Day) het liefst op 1e kerstdag bij elkaar komen, zo wil hij perfect voorbereidt zijn op de laagvlieger om bij de Premier League top aangesloten te blijven.

'Ik heb de spelers geraadpleegd en ze gaven me een duidelijke boodschap over het belang van voetballen op Boxing Day. We trainen daarom zaterdag en zondag (eerste kerstdag). We bereiden ons voor alsof het geen Kerstmis is,' liet Guardiola vrijdag weten in het perspraatje.

De Spanjaard wil ook niet weten van een gemakkelijk duel omdat Hull City de rode lantaarn drager is in de Engelse Premier League, 'Wat ik in mijn korte tijd hier in de Premier League heb geleerd, is dat het verschil tussen de eerste tien en de laatste tien clubs niet zo groot is. Er bestaan gewoon geen makkelijke wedstrijden.'

Fernandinho kan meedoen tegen Hull City, zijn schorsing zit erop. Voor topschutter Aguero is het nog geen tijd en zal hij kerst op de bank moeten doorbrengen.

Reageer op Guardiola trommelt spelers op voor training op 1e kerstdag