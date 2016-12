Koeman wil Depay en Schneiderlin voor 47 miljoen naar Everton halen

Waar Koeman al wekenlang achter Memphis Depay van Manchester United aanzit, lijkt de Nederlander een bedrag van 47 miljoen te willen uitbrengen in januari op de oud PSV-er en zijn ploeggenoot Schneiderlin. Het Engelse Echo weet te melden dat het bedrag wordt genoemd om in januari mee over de brug te komen.

Waar beide heren niet voorkomen in de plannen van Mourinho, lijkt de Portugees Depay liever verkocht zien worden aan een minder directe concurrent. Waar Koeman afgelopen week in gesprek met De Telegraaf al liet weten in januari te willen gaan shoppen op de transfermarkt, wil de ploeg uit Liverpool de tweede seizoenshelft de ambities bijzetten om de Champions League te behalen.

