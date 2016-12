PSG trekt met 48 miljoen euro Draxler over de streep

Frans grootmacht PSG heeft Draxler naar de Franse hoofdstad weten te halen, voor een bedrag van ruim 48 miljoen euro (inclusief bonussen). Via de officiele kanalen laat Wolfsburg zaterdagochtend weten dat Draxler een contract van 4,5 jaar heeft ondertekend in Parijs, maar over de transfersom wordt nog terughoudend gedaan.

Het Duitse BILD weet te melden dat het zou gaan om ruim 40 miljoen euro dat door fikse bonussen nog kan oplopen tot ruim 48 miljoen euro. Waar zijn oud werkgever Schalke04 ook nog de kassa hoort rinkelen vanwege het doorverkoop percentage dat is bedwongen, kunnen zij nog een bedrag van ruim 6 miljoen euro zien bijgeschreven worden.

Waar Juventus en Arsenal ook in de race waren voor Draxler, is het dus met het Franse PSG rondgekomen en is de laatste 48uur met Kluivert goed gepraat. Olaf Rebbe van Wolfsburg liet weten, 'We hebben de afgelopen dagen intensieve en constructieve gesprekken gevoerd met Julian Draxler, zijn management en met PSG. Uiteindelijk is dit voor alle partijen een uitstekend resultaat. We zijn blij dat het ons zo snel is gelukt en we wensen Julian alle succes in Parijs.'

In 2015 wist Wolfsburg Draxler van Schalke over te nemen voor 36 miljoen euro, waar hij in zijn eerste seizoen bij Wolfsburg goed was voor 21 officiele duels en 5 goals, dit seizoen wist hij het net nog niet te vinden.

