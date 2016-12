Waar de huidige trainer van het Engelse Sunderland in 2014 op straat werd gezet door de club uit Manchester, bleven de resultaten onder zijn leiding ook uit. Waar Van Gaal hem opvolgde, deed de Nederlander het ook niet veel beter en is nu de beurt aan Mourinho.

Waar afgelopen zomer de transferstatus van Pogba werd doorbroken, lijkt United buiten zijn oevers te treden. 'Manchester was een club met de traditie om Britse managers aan te trekken. Die traditie bestaat nu niet meer. Ook waren zij een club die een bepaalde traditie had in het uitgeven van geld. Zii probeerden niet met iedereen te concurreren,' aldus Moyes in gesprek met de BBC.

'Manchester deed dingen waarvan ze dacht dat het goed was en gaven het geld op een gezonde manier uit. Ik kan zeggen dat is voorbij.'

Reageer op Moyes: United is niet meer wat het vroeger was geweest