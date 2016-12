Blokland laat RvC bij Feyenoord voor wat het is: Club nu gezond

Blokland heeft dit vrijdag al laten weten aan de andere leden, zo valt ook te lezen op een verklaring op de clubwebsite van Feyenoord. Waar Blokland 7 jaar lang het boegbeeld was voor Vrienden van Feyenoord, klapt hij nu dat boek definitief dicht.

Waar Feyenoord in crisistijden een schuld had van ruim 30 miljoen euro, was Blokland samen met anderen goed voor een kapitaalinjectie voor de Rotterdammers. In ruil voor de kapitaalinjectie kregen Vrienden voor Feyenoord iets terug, namenlijk 49% van de aandelen van de club.

Omdat de Rotterdammers de financielle rust weer heeft hervonden en er weer goed voorstaat, is het voor Blokland tijd om afscheid te nemen van de Raad van Commissarissen. Een perfect moment om afscheid te nemen van de club valt te lezen in de verklaring op de website.

