Rijkaard laat weten niet meer als trainer aan de slag te willen

Waar Rijkaard een grote man was aan de kant van FC Barcelona in de geschiedenis, liet hij grootheid Lionel Messi in zijn tijd debuteren in de hoofdmacht van de Catalanen. Volgens Rijkaard was Johan Cruijff belangrijker dan ooit in zijn tijd.

Waar Rijkaard in gesprek met Telegraaf laat weten dat Johan Cruijff deuren heeft geopend voor mensen bij FC Barcelona. Hij noemt de namen van Pep Guardiola en Luis Enrique.

Toch laat Rijkaard weten dat hij niet meer als trainer aan de slag zal gaan in de toekomst, 'Ik ben een paar jaar geleden als trainer gestopt, omdat ik andere prioriteiten in mijn leven heb gesteld. Zoals dagelijks het opgroeien van mijn kinderen van nabij te ervaren. Zo haal ik geluk vanuit een ander ambitieniveau. Mogelijk dat ik ooit weer open sta voor een functie in het voetbal, maar dan moet ik daar volledig achter staan. Alleen zal dat niet meer als trainer zijn.'

