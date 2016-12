Waar wordt gesproken over de duurste Nederlandse transfer ooit, is het transferbedrag van 47 miljoen een absurd bedrag. Waar Manchester City de jacht heel geopend, lijkt het Londense Chelsea zich ook te mengen in de strijd om de verdediger.

Oud Liverpool verdediger Carragher liet weten dat Van Dijk hem behoorlijk heeft weten te imponeren in zijn eerste seizoen in Engeland. 'Het verbaasde me dat Ronald Koeman hem niet meenam naar Everton. Hij leek de ideale opvolger van John Stones. Sindsdien zijn de prestaties van Van Dijk gestegen naar een ander niveau.'

Waar het contract van Van Dijk tot medio 2022 doorloopt bij Southampton, lijkt Southampton de hoofdprijs te kunnen vragen voor de Nederlander. Waar Southampton een dikke 40 miljoen pond eist (47 miljoen euro), lijkt dat de clubs niet af te schrikken.

'En misschien nog wel meer. Dat is correct, want dat is nu eenmaal de prijs voor centrumverdedigers van topklasse. Van Dijk behoort tot die categorie, omdat hij in balbezit net zo goed is als zonder bal. Hij is sterk, beheerst en gaat goed met zijn energie om. Hij heeft bijna geen wedstrijd gemist. Hij staat een grote toekomst te wachten.'

Reageer op Transfersom Van Dijk wordt geschat op dikke 40 miljoen pond