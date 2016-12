Bij de clubleiding van The Citizens heeft Pep Guardiola versterking gevraagd voor de winterse periode, het enige kerstcadeau wat de Spaanse manager wil ontvangen. Waar veel wisselvalligheid in de ploeg zit, is Guardiola over het algemeen wel tevreden over zijn spelersgroep, maar versterking is altijd welkom.

Tegenover de pers laat Guardiola weten dat hij versterking niet uitsluit in de winterse periode, 'Het zou mooi zijn als we nieuwe spelers kunnen halen, maar ik verwacht niets. Ik zal de spelers die we hebben moeten overtuigen van hun kwaliteiten.'

Waar begin volgend jaar de 19-jarige Braziliaan Gabriel Jesus als eerste versterking richting Manchester komt, wordt ook de naam van Virgil van Dijk genoemd in de wandelgangen.

Reageer op Guardiola gematigd tevreden en smeekt om versterking