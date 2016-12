Nainggolan snapt niet dat bondscoach België hem niet verkoos boven Tielemans

Nainggolan denkt daar echter anders over. Dat bleek uit een interview met Fan!. 'Ik was zwaar geraakt. Ik zei hem ook: Volgens mij waren er andere spelers die niet fit waren. Hij maakt keuzes en ik moet die respecteren. Het ergste voor mij was dat ik niet eens in de kern zat. Ik was op het EK basisspeler en was er plots niet meer bij. Dat was de druppel.'

Youri Tielemans zat wel in de selectie, echter stelt Nainggolan vraagtekens bij het megatalent. 'Ik zou Tielemans wel eens in Italië bezig willen zien. Dan praten we achteraf wel of hij die rol aan kan. Ik zeg niet dat Youri geen goeie voetballer is, maar hij heeft dat alleen nog maar bewezen in België. Ik kon de keuzes die Martinez heeft gemaakt niet smaken.'

