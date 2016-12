Best betaalde speler ter wereld wordt Oscar bij Shanghai SIPG

De 48-voudige international van Brazilië zou zo'n 470.000 euro per week gaan verdienen in China. Dat betekent een jaarsalaris van bijna 24,5 miljoen euro. Cristiano Ronaldo verdient bij Real Madrid 24 miljoen euro.

Shanghai SIPG betaalt 70 miljoen euro aan Chelsea om Oscar over te nemen. 'Het hangt alleen nog af van een paar bureaucratische details', zei de middenvelder. Oscar wordt bij Shanghai SIPG ploeggenoot van zijn landgenoot Hulk, die deze zomer overkwam van FC Zenit.

Voormalig Chelsea-manager André Villas-Boas is de trainer van Shanghai SIPG, dat dit jaar als derde eindigde in de Chinese Super League. Het nieuwe seizoen begint in februari.

