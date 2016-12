FC Twente krijgt aanvaller Assaidi in de schoot geworpen

Assaidi heeft donderdagavond een contract bij FC Twente getekend wat hem tot medio 2018 in Enschede houdt. Waar Assaidi eerder voor SC Heerenveen uitkwam, vertrok de aanvaller daarna naar het Engelse Liverpool FC om daarna te tekenen voor Stoke City.

Eerder liet Assaidi in gesprek met Voetbal International al weten niet onwillig te staan tegenover een terugkeer naar de Nederlandse velden, waar donderdagavond dus de daad bij het woord is gevoegd.

Waar jl november Assaidi zijn contract bij Al Ahli liet ontbinden in de Verenigde Arabische Emiraten, kon FC Twente hem dus transfervrij oppikken. Sinds vorige maand wist Assaidi het woord Eredivisie al in de mond te nemen, 'De sportieve ambitie is altijd gebleven. Geld is nu niet het belangrijkste.'

