Pardew krijgt flinke trap na van supporters via social media

Waar Pardew continue voor veranderingen zorgde binnen de club, pakte dit niet altijd positief uit. Waar het de ene keer geweldig was, was het de andere keer juist totaal niet goed. Bij het Engelse Crystal Palace was dat niet anders, waar donderdag zijn laatste werkdag was.

De voormalig coach van Newcastle United en Southampton werd donderdag door Crystal Palace op straat gezet omdat hij maar 6 duels in winst wist om te zetten. Waar ontslag nooit leuk is, zien de fans hiervan wel de humor van in.

So Palace paid £2.5m for Pardew, sacked him 2 years later.... and we got Rafa Benitez. Merry Christmas lads. — Phil Hudson (@lovetheturret) 22 december 2016





Come on guys, enough of the jokes & jibes about #Pardew. - a good bloke just lost his job.



Just kidding! #NUFC — Kind of a big deal (@grahamcrosby) 22 december 2016

