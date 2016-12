Ziyech hoopvol voor Afrika Cup na blessuregeval Marokko

Renard, de bondscoach van Marokko, heeft een van zijn steunpilaren van het Marokkaanse elftal donderdagavond zien afhaken door een blessure. Waar Younès Belhanda van het Franse Nice woensdagavond geblesseerd raakte, lijkt de bondscoach een vervanger te moeten gaan oproepen.

Waar Younès Belhanda de Ajacied in Amsterdam hield, is de persoon in kwestie nu met een blessure afgehaakt en lijkt de weg vrij voor Hakim Ziyech. Waar de wedstrijd tegen Bordeaux voor Younès Belhanda niet pijnvrij was, moet de middenvelder 4 tot 6 weken herstellen waardoor het National Cup toernooi in ieder geval aan zijn neus voorbij zal gaan.

Door de blessure lijkt Hakim Ziyech binnen 24uur te mogen hopen op alsnog een uitnodiging van de Marokkaanse bondscoach.

