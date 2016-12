Waar de doelman van Everton in het laatst gespeelde duel met Liverpool een bovenbeenblessure opliep, is het nog maar de vraag of de Oranje doelman tijdig is hersteld voor het duel tegen regerend landskampioen Leicester City op Boxing Day.

Volgens trainer Ronald Koeman is het nog maar de vraag of Stekelenburg met kerst 'vrij' is of gewoon onder de lat staat wanneer Everton het opneemt tegen Leicester City.

Reageer op Everton mogelijk zonder Stekelenburg tegen Leicester City