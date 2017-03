Brands: Narsingh en Jozefzoon kunnen gaan, iets aan beweging wel

'Ik kan het nog nergens op baseren. Er speelt iets met Luciano Narsingh, Florian Jozefzoon heeft aangegeven dat hij graag wil gaan spelen, Simon Poulsen heeft gezegd dat hij om zich heen wil kijken én natuurlijk kijken we zelf ook nog rond. Normaal is het in de winter iets rustiger. Ik heb nu wel het idee dat er meerdere dingen spelen. Maar het kan ook zo zijn dat er niks gaat gebeuren met die jongens,' aldus Brands. Die eerder al liet weten dat PSV de aankomende maand de selectie eerder in toom wilde houden.

''Het is niet dat er blinde paniek is. Ik moet ons voorbereiden voor als er iets gebeurt. Gisteren hebben we met de technische staf gezeten en vanmorgen met de scouting. Dan kijk je naar de lijstjes die we heel het jaar voorbereiden. Je moet alert zijn, wat als er bij ons iets gebeurt?.'

