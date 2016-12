Man. City en PSG azen net als Real Madrid op Aubamayang

Waar in januari de transfermarkt haar deuren opent, lijkt Real Madrid concurrentie te krijgen van het Engelse Manchester City en het Franse PSG wanneer het gaat om de spits van het Duitse Borussia Dortmund. Aubameyang kan zijn vingers aflikken bij de interesse.

Waar de spits eerder al liet doorschermeren een zwak te hebben voor Real Madrid, lijken PSG en Manchester City ook hun pijlen te hebben gericht op de goalgetter van Borussia Dortmund. Waar Real Madrid zelfs Morata in ruil willen doen, iets waar Dortmund vorig seizoen al op aasde.

