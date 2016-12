Frans doelman tekent bij in Londen bij Tottenham Hotspur

De Frans doelman Hugo LIoris heeft zijn contract donderdag tot medio 2022 verlengt in Londen bij Tottenham, waar hij dus de komende 6 jaar nog onder de lat zal staan. Waar LIoris al sinds 2012 uitkomt voor het Engelse Tottenham, is de doelman inmiddels al 29 jaar oud en kan hij dus zijn loopbaan afsluiten in Londen.

We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new contract with the Club, which will run until 2022. ✍🏼 #COYS pic.twitter.com/LKPr1ae0ig