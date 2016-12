Rushel spreekt: Heb mijn leven te danken aan Follman

Waar Ruschel en Follman naast elkaar zaten in het vliegtuig, hebben zij de vliegtuigramp van eind november weten te overleven. Tijdens de loting van de Copa Libertadores kreeg Chapecoense de Sudamericana beker overhandigd. Ruschel sprak voor de eerste keer de media toe:

'Net voor we opstegen, vroeg Follman of ik bij hem kwam zitten, Omdat ik hem al sinds 2007 ken, besloot ik mijn stoel te verlaten en naast hem te gaan zitten. Op dat moment werd mijn leven gered,' aldus Ruschel tegenover de Braziliaanse televisie.

De verdediger blikt terug op het dag van de ongeval, 'Het was een normale vlucht, totdat het donker werd en de noodverlichting aanging. Ik vroeg Helio Neto (ploeggenoot die het ongeluk ook overleefde, red.) of hij iets hoorde uit de cockpit. Dat was niet zo. Hij begon te bidden, vroeg God ons te beschermen. En vanaf dat moment weet ik niets meer.'

Waar Ruschel aan zijn ruggegraat is geopereerd, werd bij Follman een been geamputeerd. Woensdag tijdens de ceremonie kwam Ruschel lopend het veld op.

Chapecoense defender Alan Ruschel back on a football pitch for the first time since the plane crash. 🙏 #ForcaChapecoense pic.twitter.com/1f5IO1fZTh — SPORF (@Sporf) 22 december 2016

