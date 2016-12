Sinouh: Dat Ziyech niet wordt opgeroepen is pure discriminatie

De oud doelman en analist heeft geen goed woord over voor de Marokkaanse bondscoach die Hakim Ziyech laat vallen voor de Afrika Cup. Ook denkt de oud doelman van onder meer PSV waarom de middenvelder van Ajax buiten de boot valt.

'Iedereen weet dat Ziyech niet op zijn mondje is gevallen. Daar zijn ze bij Marokko niet van gediend. Maar het is toch van de gekke als je zó'n speler niet meeneemt naar de Afrika Cup?,' aldus Sinouh in gesprek met Metro.

Waar de doelman het zelf in het verleden ook meemaakte, 'Ik weet nog goed dat Philippe Troussier bondscoach was. Die Fransman kon er helemaal niets van. Tijdens een training stonden we met veertig man op het veld! Daar zei ik iets van en dat werd niet gepikt.'

