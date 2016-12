VIDEO: Flinke schorsing voor Mendy na natrappen

Dankzij Mendy verloren de Monegasken het duel met 1-3, waardoor het niet in staat is om Olympique Nice te volgen in de kampioenstrijd.

De linksback van Monaco trapte Corentin Tolisso na. En dat zag de scheidrechter gelukkig. Hopelijk levert dit Mendy een enorme straf op, want dit slaat echt helemaal nergens op. Dit is geen voorbeeld voor het voetbal.

