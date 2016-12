VIDEO: Voormalige Chelsea-ster Malouda schiet penalty stadion uit

Malouda brak als linkermiddenvelder echt door bij Olympique Lyon. In vier seizoenen Ligue 1 scoorde hij 25 doelpunten. Daarna maakte hij een transfer naar Chelsea, waarvoor hij zes seizoenen speelde. In de zomer verliet hij Engeland voor Turkije (Trabzonspor).

Ook speelde Malouda sinds 2004 in 80 internationale wedstrijden voor het Franse nationale elftal.

Momenteel is de 35-jarige Frankrijk dus actief in India. Een strafschop nemen blijkt nog altijd een vak apart. Want dit is toch duidelijk een 'Jaap Stammetje'.

