Hervé: Waarom ik Ziyech niet selecteer voor Marokko

De Franse bondscoach had een zware opgave om zijn selectie te maken. Hij had een veelvoud aan opties, zo vertelde hij op de website van de Marokkaanse bond.

'Ik heb de keuze uit verschillende sterke aanvallende middenvelders, die achter de aanval kunnen spelen. Mijn keuze is gevallen op Younes Belhanda, die nu met Olympique Nice in de top van de Ligue 1 speelt, en op Mbark Boussoufa, die bij Al-Jazira speelt maar wel veel ervaring en een uitzonderlijke mentaliteit heeft.'

Renard heeft geen twijfels over de kwaliteiten van Ziyech. 'Het is een keuze die je maakt en hij heeft de laatste drie duels niet veel gespeeld bij Ajax.' De Fransman haalde het voorbeeld aan van Hatem Ben Arfa, die het EK met Frankrijk aan zijn neus voorbij zag gaan. 'Het is voor spelers met dergelijke kwaliteiten moeilijk voor de speler zelf, maar ook voor de staf en de groep, als ze op de bank zitten. Het is dan een keuze. Ik heb dan liever dat hij bij zijn club blijft.'

Ziyech kwam tot dusver in negen interlands uit voor Marokko. In oktober 2015 debuteerde hij in een vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust.

