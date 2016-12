FIFA-ranking: Nederland op 22, Argentinië eerste

De verliezend finalist van het EK (in eigen land) heeft in een jaar tijd de meeste punten verzameld door dertien keer te winnen, drie keer gelijk te spelen en slechts één duel te verliezen. Dat was direct de finale tegen Portugal.

Ook Argentinië verloor opnieuw een finale, namelijk de Copa America tegen Chili. Daarnaast tekende de Argentijnen nog twee andere verliesduels op. Toch staat het nog op één.

Het jaar 2016 was voor Nederland meer dan teleurstellend. We misten het EK en daalde daardoor van veertien naar plek 22.

