Afellay weer helemaal fit en kan rentree maken voor Stoke City

Mark Hughes lijkt Afellay op te gaan nemen in de wedstrijdselectie van dinsdag wanneer Stoke City het opneemt tegen Liverpool op Anfield.

'Afellay speelde afgelopen vrijdag met het onder 23-team en is sterk uit die wedstrijd gekomen. Hij maakt weer deel uit van het eerste elftal en kan geselecteerd worden', zei Hughes donderdag op een persconferentie.

'Hij maakt weer de indruk van de oude Afellay, dat is geweldig. Meestal zijn spelers wat voorzichtig als ze terugkomen van een ernstige blessure, maar bij hem is dat niet het geval. Ik aarzel niet om hem weer in te zetten.'

Afellay (30) speelt sinds de zomer van 2015 bij Stoke City, waar ook Erik Pieters en Bruno Martins Indi actief zijn. In zijn eerste seizoen speelde de achttienvoudig international 31 wedstrijden voor Stoke.

