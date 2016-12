Club Brugge: Vormer moet speler van het jaar worden

Woensdag was de 28-jarige middenvelder opnieuw belangrijk voor Club Brugge, dat dankzij twee doelpunten van Vormer met 4-1 van KAS Eupen won.

Na afloop was Timmy Simons lovend over de oud-speler van AZ en Feyenoord. 'Het zou leuk zijn als de Gouden Schoen naar Brugge komt. Ruud zet zichzelf vandaag opnieuw in de schijnwerpers met twee doelpunten, maar hij speelt al het hele jaar op een constant hoog niveau.'

Reactie Preud'homme

Ook coach Michel Preud'homme is zeer tevreden over Vormer. 'Hij zou in elk geval een verdiende winnaar zijn, net zoals José Izquierdo. Ik moet nog maar eens nadenken wie ik bovenaan ga zetten als ik mijn stemformulier krijg.'

De uitreiking van de Belgische Gouden Schoen is in januari. Onder anderen journalisten, afgevaardigden van de bond en oud-winnaars mogen stemmen.

