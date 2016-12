Besiktas heeft interesse in Babel, vertrek bij Deportivo zeker

Begin september liet Babel zijn contract verlengen bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Deportivo gaf hem een half jaar de kans om zich in de kijker te spelen in de Primera Division.

Nu blijkt dat het duel in de Copa del Rey van woensdag tegen Real Betis zijn laatste was in dienst voor Deportivo. Zo liet de 30-jarige spits weten.

'Ik ga nu met mijn zaakwaarnemer praten. Door familieomstandigheden ga ik waarschijnlijk in op een aanbod van een andere club dan Deportivo.'

Besiktas doet aanbieding

Met welke clubs Babel momenteel praat wilde hij niet kwijt. Wel bevestigde de voormalig Ajacied dat Besiktas er bij hoort. 'Maar er zijn ook twee andere clubs.'

