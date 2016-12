Snormans Derksen blijft bij RTL7 uit hebzucht

De voornaamste redenen dat Derksen bij VoetbalInside blijft is hebzucht laat hij zelf weten, in het programma 5 jaar later zijn dat de letterlijke woorden die hij aan Pauw laat weten. Sinds 2001 zit de man met de snor en een sigaar aan tafel bij VoetbalInside.

De onderlinge clashes met V.d Gijp zijn altijd onderwerp van gesprek, waar Derksen lovend is over het optreden van de oud voetballer. Buitenom het gesprek met Pauw worden leuke maar ook gevoelige snaren geraakt.

