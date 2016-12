Brenet voelt vertrouwen bij PSV en verlengt tot 2020

Waar Brenet een ultiem doel voor ogen heeft, wil hij basisspeler worden bij PSV. Waar Brenet steeds vaker in de basiself voorkomt, debuteerde hij ook al in Oranje. De contractverlenging mag dan ook geen verassing heten, 'PSV is tevreden over me en de trainer is tevreden over me. Dan ga je zelf ook beter spelen. Dit zie ik als een beloning.'

''Mijn eerste contract was misschien specialer. Ik kwam van de amateurs en tekende bij een grote club als PSV. Toch is deze ook wel bijzonder,' aldus de verdediger van PSV.

Financieel beterschap

Met het nieuwe contract gaat Brenet er bij PSV financieel op vooruit, maar niet alleen dat is het belangrijkste voor de verdediger. Basisspeler worden bij PSV is het hoofddoel, 'Ik kan aan beide kanten spelen. Ik ga voor positie waar de meeste kansen liggen.'

Waar leeftijdsgenoten al over de grens hun opwachting maken, wil Brenet nog even verstandig doen en bij PSV blijven, 'Dat kan altijd nog als je een vaste basisspeler bent. Hier voel ik het vertrouwen, de trainer weet wat ik kan. Ik krijg hier het vertrouwen van de club.

Eigen kweek goud waard

'Marcel Brands is maar wat trots op zijn eigen jeugdspeler: 'Dit alweer zijn vierde contract bij PSV. We hebben voor de presentatie nog even zijn eerste contract erbij gepakt, dat was wat lager dan het huidige', aldus Brands. Hij ziet in de international een belangrijke bouwsteen voor de toekomst van PSV. Een succesvol PSV. 'Ik wens je mooie jaren', eindigde Brands. 'Met veel wedstrijden én prijzen bij PSV.'

